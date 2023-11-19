Еще одно «бутылочное горлышко»: чем обернется остановка танкеров России в Датских проливах

Замок Эльсинор, вотчина Гамлета принца Датского, вновь становится ареной нешуточных страстей. Эльсинор, он же Кронбург, стоит на самом берегу пролива Эресунн, на выходе из Балтийского моря — и вот новость — его хотят перекрыть для российских танкеров.