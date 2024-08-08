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Письмо западным разведкам

Письмо западным разведкам

Маленькие чмошники (зачёркнуто, но плохо)! Нет, так не вежливо… плюс это хлеб Дмитрия Анатольевича…Дорогие коллеги из американской, британской и французской разведки!Сегодня я с удивлением узнал, что у Франции, оказывается, есть разведка.

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