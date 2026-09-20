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Владимирские новости

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На последней к Владимиру заправке «Лукойл» на трассе М12 закончился бензин

На последней к Владимиру заправке «Лукойл» на трассе М12 закончился бензин

Очевидцы сообщили, что на последней владимирской заправке «Лукойл» на трассе М12 можно заправиться только дизелем, сотрудники не знают, когда привезут бензин.

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