🇷🇺🇺🇦 При разговоре о важности территориальной обороны в приграничье до сих пор можно услышать, что она не нужна из-за неспособности противостоять танковым клиньям.
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🇷🇺🇺🇦 При разговоре о важности территориальной обороны в приграничье до сих пор можно услышать, что она не нужна из-за неспособности противостоять танковым клиньям.
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