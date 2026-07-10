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Журнал «Профиль»

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Минюст внес Бориса Надеждина в реестр иноагентов

Надеждин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял лживую информацию о политике российских властей, а также об избирательной системе РФ, поясняется в сообщении Министерства юстиции.

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