Маккол: США намерены поставлять Тайваню новое оружие, а не старое, как Украине

Соединенные Штаты намерены поставлять Тайваню новое и передовое оружие, а не старое, как Украине. С соответствующим заявлением выступил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, информирует ТАСС.
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