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Закон, порядок, государство

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Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении

Используя рельеф местности, экипаж танка совершил марш на заранее подготовленную позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего огнем из 125-мм пушки успешно уничтожил ее на дальности до 10 км.

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