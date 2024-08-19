Карельские синоптики рассказали о погоде на неделю

Августовская погода продолжает радовать жителей республики. Несмотря на прохладные ночи (в Беломорском районе температура в ночные часы уже понижалась до минус 1℃), остывающие водоемы, в дневные часы температура еще поднимается до +19, +24℃.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии