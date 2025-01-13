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Новые станции метро: Собянин представил дизайн «Крымской» и «ЗИЛ»

Новые станции метро: Собянин представил дизайн «Крымской» и «ЗИЛ»

В Москве продолжается строительство станций метро «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии. Мэр Сергей Собянин рассказал о морской тематике дизайна «Крымской» и черно-белой палитре «ЗИЛ».

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