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Царьград

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УМВД завело дело по факту кражи мороженого на 61 тыс. рублей

УМВД завело дело по факту кражи мороженого на 61 тыс. рублей

В Ульяновске возбуждено дело по факту кражи алкогольного мороженого на сумму более 61 тыс. рублей. Подозреваемый проник в павильон парка "40 лет ВЛКСМ", съел большее количество похищенного и оставшееся выбросил.

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