Коротченко: Канцлер Мерц – это сбитый немецкий летчик

Как можно расценить визиты немецких политиков на Украину? Представляет ли тот же канцлер Мерц какой-нибудь авторитет для киевского режима или Зеленскому нужны от него только деньги? И почему из Берлина все чаще звучат заявления об угрозе со стороны России? В программе "События.