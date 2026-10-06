Коротченко: Канцлер Мерц – это сбитый немецкий летчик

Как можно расценить визиты немецких политиков на Украину? Представляет ли тот же канцлер Мерц какой-нибудь авторитет для киевского режима или Зеленскому нужны от него только деньги? И почему из Берлина все чаще звучат заявления об угрозе со стороны России? В программе "События.
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