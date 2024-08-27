Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ: ВСКРЫЛИСЬ БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЁМНИКОВ ВСУ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ: ВСКРЫЛИСЬ БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЁМНИКОВ ВСУ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ

ФОТО: MIHIR MELWANI/GLOBALLOOKPRESS Вскрылись бесчеловечные преступления наёмников ВСУ, совершённые против гражданских лиц: слабонервным не смотреть.

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Комментарии
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л
людмила
Подлежат обязательному уничтожению.
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Умоляю....Ублюдков  в плен не брать...РАССТРЕЛ ИХ НА МЕСТЕ СКОТОВ.
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1 час.
миссис Кнопка
Говорила уже на эту тему: прикопать в лесополосе, чтобы не кормить не обменивать эту мразь. Вызверы....
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54 мин.

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