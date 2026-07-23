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Барбоза: «Вероятность отъезда Тюкавина в Европу — 70%. Уверен, что по нему будет достаточно интересных предложений»

Барбоза: «Вероятность отъезда Тюкавина в Европу — 70%. Уверен, что по нему будет достаточно интересных предложений»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб в течение ближайшего года.

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