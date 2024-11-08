Коммунисты Греции не дали проехать колонне грузовиков с боеприпасами для ВСУ

В греческом городе Тирнавос сторонники Коммунистической партии Греции (КПГ) перекрыли дорогу, заблокировав колонну из шести грузовиков, перевозивших боеприпасы, направленные Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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