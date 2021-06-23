Крестовый поход против Китая. Ультиматум России

Картина дня. ФинансыПолитикаКрестовый поход против Китая. Ультиматум РоссииМоскве нужно сделать выбор, с кем она. Если с Китаем, то ответ со стороны Запада (США и ЕС) будет жестким.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьvalentina sergeevaА Китай-то с кем?ФинамИнфоА Китай, как и всегда, сам с собой. И так уже более пяти тысяч лет. )) Нет, серьезно, китайцы - до сих пор зациклены только на себе. Все остальное - варварские страны.leon hermannКитай и вашим и нашим. Даже Крым не признал, что это за дружественная страна?!! Они сами по себе и им пофиг Россия. Дают России санкции ЕС и Америка ей до лампочки. России надо так же в первую очередь думать о себе и своём народе.ФинамИнфоНа самом деле, Китай и не нашим и не вашим. Он всегда сам по себе. Любые союзники для него лишь временные, в любой момент их могут объявить врагами. Вот такой странный фактор появился на арене мировой политики.Комментировать
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