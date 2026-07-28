Маск раскрыл сроки появления автопилота для Tesla Semi

Tesla Semi / © Tesla Однако, учитывая многолетнюю историю невыполненных прогнозов Маска в области автономного вождения, дальнобойщикам, вероятно, еще долго не придется опасаться, что беспилотные грузовики массово заменят их на дорогах.
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