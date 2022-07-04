У себя на родине они могут по законам жить и уважать каждую личность, а приехав сюда они почему-то могут нас сравнивать с землей

Жители Сургута устроили сход у дома оскорбившей их уроженки Азербайджана Несколько десятков человек устроили сход в Сургуте (ХМАО) под окнами квартиры, где проживает женщина, которая публично оскорбляла русских, угрожая физической расправой.
Жители Сургута устроили сход у дома оскорбившей их уроженки Азербайджана Несколько десятков человек устроили сход в Сургуте (ХМАО) под окнами квартиры, где проживает женщина, которая публично оскорбляла русских, угрожая физической расправой.
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