Медвежий угол

37 078 подписчиков

У себя на родине они могут по законам жить и уважать каждую личность, а приехав сюда они почему-то могут нас сравнивать с землей

У себя на родине они могут по законам жить и уважать каждую личность, а приехав сюда они почему-то могут нас сравнивать с землей

Жители Сургута устроили сход у дома оскорбившей их уроженки Азербайджана Несколько десятков человек устроили сход в Сургуте (ХМАО) под окнами квартиры, где проживает женщина, которая публично оскорбляла русских, угрожая физической расправой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх