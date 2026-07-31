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Газета.ру

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PB: острая пища способна притупить физическую боль

PB: острая пища способна притупить физическую боль

Исследователи из Педагогического университета Чунцина в Китае под руководством Ичжоу Чжоу выяснили, что жжение во рту от острой пищи способно приглушить восприятие сильной физической боли, хотя на слабую боль эффекта не оказывает.

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