При каких сценариях мобилизация в ВС РФ будет безальтернативной или желанной «Неожиданный» успех локальной контрнаступательной операции ВСУ под названием «Вивальди» обнулил предыдущие попытки ВС РФ окружить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера, взяв сильнейшую группировку противника на Донбассе в гигантский котел.