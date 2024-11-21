TV Time указывает на «значительную власть» Apple над разработчиками после удаления из App Store

TV Time, популярное приложение для отслеживания и рекомендаций телепередач и фильмов с более чем 30 миллионами зарегистрированных пользователей, на несколько недель исчезло из App Store компании Apple, что вызвало вопросы о его будущем со стороны заядлых поклонников приложения.