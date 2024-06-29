Сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подопечным

Global Look Press/Stephen Zenner/Keystone Press Agency Сотрудница социальной службы в американском штате Огайо получила четыре года и девять месяцев тюрьмы после того, как ворвалась с пистолетом в дом к 13-летнему подопечному, до которого ранее домогалась.
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