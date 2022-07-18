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«Аризона» подписала контракт с 11-м номером драфта НХЛ-2022 Гики

«Аризона» подписала контракт с 11-м номером драфта НХЛ-2022. Соглашение 18-летнего нападающего Конора Гики и «Койотис» рассчитано на три года.

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