«Аризона» подписала контракт с 11-м номером драфта НХЛ-2022 Гики

«Аризона» подписала контракт с 11-м номером драфта НХЛ-2022. Соглашение 18-летнего нападающего Конора Гики и «Койотис» рассчитано на три года.
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