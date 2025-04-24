Влад Филат – об отношениях с США и новом посольстве: «Таблетка валидола к 9 Мая»

Бывший премьер-министр Влад Филат раскритиковал неопределенность властей в отношениях между Кишинёвом и Вашингтоном, а также в спорной ситуации вокруг строительства нового посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии