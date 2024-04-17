Почему не везёт в отношениях

Не всем людям везет в отношениях. И причиной этому может быть что угодно. В этой статье мы постараемся разобраться, что же мешает именно вам, отталкиваясь от знака Зодиака: Овен (21 марта, 19 апреля): Саморазрушение Динамичный Овен ненавидит монотонность и рутину.
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