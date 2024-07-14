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Царьград

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Человек погиб в ночном ДТП с грузовиком и автобусом в Новосибирске

Человек погиб в ночном ДТП с грузовиком и автобусом в Новосибирске

Пьяный водитель врезался в стоявший у обочины общественный транспорт. От удара разворотило кабину.В ночь на воскресенье, 14 июля, в Новосибирске погиб пассажир грузовика "ФАВ", который протаранил стоявший у обочины автобус.

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