Археологи нашли место самого древнего межрегионального военного конфликта в Европе

Недавние исследования в долине Толлензе, расположенной в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания, проливают новый свет на один из самых ранних и жестоких конфликтов в Европе, произошедший около 1250 г.
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