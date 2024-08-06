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  • Олег Самойлов
    Последнее сообщение - САМОЕ ВЕРНОЕ!!!Пять минут хороше...
  • Оксана
    👍👍👍"Как не стареть!.."
  • Элеонора Коган
    И,наконец-то он дождался своих настоящих и милых сердцу хозяев, точнее, друзей!!!!Старую родительск...

Матвейка

Матвейка

Матвейка лежал и плакал. Он хотел есть. А еще ему было очень сыро и поэтому холодно. Еще совсем недавно он был защищен.

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