На Смоленщине ужесточили приватизацию государственного и муниципального имущества

Региональный парламент, приняв несколько десятков законов, также расширил меры поддержки смоленских педработников и силовиков Один из законов, утверждённых сегодня Смоленской областной Думой, вносит изменения в закон о приватизации государственного имущества в субъекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии