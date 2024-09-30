С Днем воссоединения! Путин поздравил жителей России с судьбоносным событием

С Днем воссоединения! Путин поздравил жителей России с судьбоносным событиемПосле тяжелейших испытаний, которые вынесли от нацистского украинского режима жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, они воссоединились с Россией.
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