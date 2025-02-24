Из горящей квартиры в Петрозаводске спасли женщину

Пожар в пятиэтажке мог закончится трагически, но горожанка выжила Ранним утром 23 февраля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на улице Лесной.
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