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Воронежские новости

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В Т1 назвали условия для роста ИТ-рынка в России

В Т1 назвали условия для роста ИТ-рынка в России

Ключевым драйвером роста российского ИТ-рынка станет искусственный интеллект, сегмент ИИ-решений и услуг сохранит высокие среднегодовые темпы роста — 21% в 2025–2028 годах.

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