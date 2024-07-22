Вышли мы вчера из нашей Знаменской церкви после торжественной литургии в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери и решили с прихожанками немного пройтись.
Шаурма от таджика-бородача и есть наши традиционные русские ценности?
Комментарии
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Михаил Гринжук
Конечно шаверма вредна а выпечка от цеха 85 полезна У меня из знакомых шавермой отравился всего 1 а выпечкой и кофе бурдой из цеха 85 7 человек. Про изжогу вообще молчу.Не хер мешать пользу с санитарией. Тем более в этих булочных тоже не лучше. Сам был свидетелем когда тараканы в наглую пробегали по столу.
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3 час.
Алекс Сэм
Ищи кому выгодно
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3 час.
nestor 19
Чем меньше покупать у инородцев, тем меньше их будет в России
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48 мин.
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