Шаурма от таджика-бородача и есть наши традиционные русские ценности?

Михаил Гринжук

Конечно шаверма вредна а выпечка от цеха 85 полезна У меня из знакомых шавермой отравился всего 1 а выпечкой и кофе бурдой из цеха 85 7 человек. Про изжогу вообще молчу.Не хер мешать пользу с санитарией. Тем более в этих булочных тоже не лучше. Сам был свидетелем когда тараканы в наглую пробегали по столу.