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В Алтайском крае женщину будут судить за ложное сообщение о бомбе в полиции

В Алтайском крае женщину будут судить за ложное сообщение о бомбе в полиции

Произошедшее нарушило общественное спокойствие и нормальную работу органов власти В Алтайском крае перед судом предстала местная жительница, которую обвиняют в заведомо ложном сообщении о взрывном устройстве.

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