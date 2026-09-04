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Татар-информ

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Никто из игроков «Рубина» не попал в расширенный состав сборной

Никто из игроков «Рубина» не попал в расширенный состав сборной

Фото: rfs.ru Сегодня сборная России по футболу огласила расширенный состав команды на тренировочный сбор, который включит в себя игру против сборной Ирана.

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