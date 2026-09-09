Экспериментальная вакцина NXT-2 защитила от грибков без вреда кишечнику

Исследователи из Университета Джорджии создали экспериментальную вакцину, способную обеспечивать защиту от нескольких патогенных грибков одновременно — и при этом не нарушать нормальное сообщество бактерий и грибков в кишечнике.
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