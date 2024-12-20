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18 декабря в ГУО ´Средняя школа n 10 г.Бобруйска´ с целью совершенствования профессиональных компетенций заместителей директо...

18 декабря в ГУО ´Средняя школа n 10 г.Бобруйска´ с целью совершенствования профессиональных компетенций заместителей директо...

18 декабря в ГУО ´Средняя школа n 10 г.Бобруйска´ с целью совершенствования профессиональных компетенций заместителей директоров по воспитательной работе в создании условий, способствующих повышению качества профориентационной работы, состоялся постоянно действующий семинар ´Система организации профориентационной работы с учащимися IX-XI классов´В  .

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