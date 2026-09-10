В Кстовском районе около деревни Ржавка закрыт съезд к бетонному заводу

В Кстовском районе в рамках проведения работ по капитальному ремонту участка восточного подъезда к Нижнему Новгороду от автодороги М‑7 «Волга» на шестом километре около деревни Ржавка закрыт съезд к бетонному заводу.
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