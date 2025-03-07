В Новокузнецке полицейские-кинологи со своими питомцами присоединились к Всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом!»

Накануне на улицах Новокузнецка горожанок и гостей города встречал праздничный полицейский патруль. Кинологи Центра кинологической службы ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу вместе со своими питомцами поздравили женщин с весенним праздником и вручили им букеты тюльпанов.