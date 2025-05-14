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Владимирские новости

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Появились подробности страшного ДТП с фурой под Владимиром

Появились подробности страшного ДТП с фурой под Владимиром

Оказалась, что авария произошла около 22:00 на 262 км трассы М-12 в Гусь-Хрустальном районе.Ранее мы сообщали, что из-за аварии с перевернувшейся фурой во Владимирской области на трассе М-12 «Восток» полностью парализовало движение в сторону Казани.

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