Расчет комплекса "Корнет" уничтожил американские MaxxPro и Bradley в ЛНР

Минобороны РФ Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" 4-1 отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожил две бронированные машины американского производства MaxxPro и Bradley в Луганской Народной Респулике.
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