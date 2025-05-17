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Вице-президент РФС Соловьёв намекнул: сборная России готовит сюрприз-соперников

Вице-президент РФС Соловьёв намекнул: сборная России готовит сюрприз-соперников

Вице-президент РФС Денис Соловьёв сообщил о переговорах с потенциальными соперниками сборной России. На фоне санкций ФИФА и УЕФА, которые не допускают российских команд к международным турнирам, возможно проведение товарищеского матча с Бахрейном.

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