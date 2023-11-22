«Торжество правды и справедливости»: депутат Госдумы прокомментировал публикацию Европарламентом карты с российским Крымом

Недавняя публикация Европарламентом в аккаунте в социальной сети карты, на которой Крымский полуостров обозначен в качестве части Российской Федерации, не могла не вызвать реакции как на Украине, так и в России.
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