Китай «дарит» СПГ конкурентам в Европе

Китай своеобразно решает климатические и энергетические проблемы. Используя «тайные» карантины, когда о мерах блокировки и локдауна целых городов объявляется через социальные сети (в попытке избежать новых протестов), а не официальным указам, Пекину побочно получается вызвать глобальную экономическую реакцию на свои внутренние действия.