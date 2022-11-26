Наш потерянный мир

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Китай «дарит» СПГ конкурентам в Европе

Китай «дарит» СПГ конкурентам в Европе

Китай своеобразно решает климатические и энергетические проблемы. Используя «тайные» карантины, когда о мерах блокировки и локдауна целых городов объявляется через социальные сети (в попытке избежать новых протестов), а не официальным указам, Пекину побочно получается вызвать глобальную экономическую реакцию на свои внутренние действия.

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