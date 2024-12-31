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Представитель Джикии — об отзаявке защитника с РПЛ: «Предпосылок для спортивного решения не было»

Представитель Джикии — об отзаявке защитника с РПЛ: «Предпосылок для спортивного решения не было»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Химок» Георгия Джикии, отреагировал на отзаявку своего клиента из состава подмосковной команды на сезон российской Премьер-Лиги.

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