Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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И снова о временных границах

Вчера  в  интернетах много говорили и писали о границах: и на встрече Путина  с  главами  муниципалитетов  глава Глушковского  района  заявил, что  надо  присоединять  Сумскую область, и  ВРИО  губернатора  Курской   области А.

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