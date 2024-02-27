Как побороть тягу к сладкому: советы психолога.

Многие из нас знакомы с сильной тягой к сладким продуктам. Независимо от того, является ли это привычкой или результатом эмоционального стресса, слишком большое употребление сладкого может негативно сказаться на нашем здоровье.
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