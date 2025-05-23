SHOT: Массовое отравление россиян арбузами произошло в Египте

Причина — высокое содержание нитратов в плодах, которые продаются в магазинах и подаются в отелях.В Египте произошло массовое отравление россиян — несколько десятков туристов, отдыхавших в разных отелях Хургады, обратились за медицинской помощью с одинаковыми симптомами.