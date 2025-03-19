Развалить, нельзя сохранить: Референдум 1991 года не мог спасти СССР?

Vladimir Lioubimcev

СМЕНИТЬ нужно было руководство, вот и сохранили бы СССР. А то повылезали: РАЙКИ с ГОРБЫЛЯМИ, АЛКАШИ, ЧУБАЙСЫ И ИЖЕ С НИМИ!! Люди выразили свое желание СОХРАНИТЬ СССР!! Только кто у власти, ни тогда, ни сейчас, мнение народа никого не интересует!!