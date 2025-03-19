На референдуме 17 марта 1991 года большинство граждан СССР проголосовали за сохранение единого государства.
Развалить, нельзя сохранить: Референдум 1991 года не мог спасти СССР?
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
СМЕНИТЬ нужно было руководство, вот и сохранили бы СССР. А то повылезали: РАЙКИ с ГОРБЫЛЯМИ, АЛКАШИ, ЧУБАЙСЫ И ИЖЕ С НИМИ!! Люди выразили свое желание СОХРАНИТЬ СССР!! Только кто у власти, ни тогда, ни сейчас, мнение народа никого не интересует!!
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1 д.
кромчанин
Как рассказывал командир одной воинской части, дислоцировавшейся в Литве, в день объявления ГКЧП к нему прибыло всё руководство города со словами, что прикажите нам делать?
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1 д.
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