❕ Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 150‑летия святителя Луки Крымского Правительству России в течение трёх месяцев предстоит создать оргкомитет и утвердить план мероприятий.
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❕ Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 150‑летия святителя Луки Крымского Правительству России в течение трёх месяцев предстоит создать оргкомитет и утвердить план мероприятий.