Бэм Адебайо помещен в ковид-протокол НБА

Форвард «Майами» Бэм Адебайо помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности. Таким образом, игрок не примет участие в заключительной встрече регулярного чемпионата против «Орландо» и рискует пропустить матчи первого раунда плей-офф, который начинается 16 апреля.